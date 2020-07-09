Google проговорилась о дате выхода Android 11

Первая публичная бета-версия Android 11 доступна для смартфонов Pixel и некоторых других устройств уже около месяца, однако в Google пока не торопятся официально раскрывать дату выхода версии финальной. Тем не менее, эта дата стала известна, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Если верить слайду, показанному (вероятно, случайно) в ходе онлайн-презентации Hey Google Smart Home, Android 11 станет доступен пользователям 8 сентября. Как обычно, эту версию можно будет установить только на смартфоны собственной разработки Google, а обновления для аппаратов других производителей появятся позднее.

В Google сообщили изданию Android Authority, что слайд был показан по ошибке, а окончательная дата выхода новой версии мобильной операционки пока не определена. В то же время, не исключено что будет выбран именно этот день - он примерно соответствует прошлогоднему графику.

В 2019-м Android 10 выпустили 3 сентября. Неизвестно, впрочем, смогут ли разработчики операционки успеть к началу сентября в этом году, когда подавляющему большинству из них работать приходится удаленно.

В Android 11 не ожидается грандиозных перемен, однако появится много новых полезных возможностей: от удобного обмена файлами наподобие "яблочного" AirDrop и плавающих чатов-пузырей для мессенджеров до меню управления устройствами "умного дома", вызываемого удержанием кнопки включения смартфона.