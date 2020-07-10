iOS 14 стала доступна для всех

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14. Кроме ОС для смартфонов, также стали доступны iPadOS 14 и tvOS 14, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для скачивания iOS 14 нужно зайти на сайт Apple и установить специальный публичный профиль бета-тестирования. Сразу после этой операции скачать и установить операционную систему можно будет в настройках iPhone. Apple предупреждает, что тестовая версия iOS 14 не является финальной, поэтому может содержать некоторые ошибки. Перед установкой компания предлагает сделать резервную копию системы.

Вместе с новой iOS для всех пользователей стали доступны iPadOS 14 и tvOS 14 - операционные системы для планшетов iPad и приставок Apple TV. При этом установить публичные версии macOS 11 Big Sur и watchOS 7 - операционных систем для компьютеров Mac и часов Apple Watch - пока невозможно.

Новые операционные системы для гаджетов Apple были анонсированы 22 июня. В частности, iOS 14 получила обновленные виджеты, режим "картинка в картинке", встроенный голосовой переводчик, переработанную анимацию вызовов и прочие функции. Финальные версии iOS 14, iPadOS 14 и других ОС будут доступны осенью.