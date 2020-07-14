Google по ошибке рассекретила дизайн Pixel 4A

Компания Google, по-видимому, случайно раскрыла дизайн смартфона Pixel 4A - бюджетного варианта флагманских "четверок". Высококачественный рендер будущей новинки ненадолго появился в официальном интернет-магазине Google Store для Канады, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как видно на изображении, следующему "пиксельфону" достанутся дисплей с вырезом в углу под селфи-камеру, квадратный фотомодуль с одним объективом и вспышкой, круглый сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также клавиша включения питания голубого цвета на правом ребре. 3,5-мм аудиоразъем для подключения наушников расположится на верхнем торце.

Отображаемая на экране дата, 12 мая, позволяет предположить, что Pixel 4A должны были анонсировать на конференции для разработчиков I/O 2020. Однако мероприятие, запланированное на 12-14 мая, было отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и состоялось в онлайн-формате.

В прошлом месяце Pixel 4A был сертифицирован Федеральной комиссией по связи США (FCC). Это говорит о том, что устройство выйдет уже очень скоро.