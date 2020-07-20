В Telegram появятся сториз

Разработчики Telegram изучают возможность внедрения в мессенджер "историй" - фото и видео, которые автоматически исчезают спустя некоторое время после публикации. Об этом сообщает "Код Дурова" со ссылкой на источник, близкий к команде Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новая функция поможет пользователям открывать больше нового для себя контента, за счет чего они будут дольше оставаться внутри приложения. По данным издания, разработчики Telegram начали "активно обсуждать" эту идею после получения большого количества запросов от пользователей, в основном за пределами России.

Тем не менее, пока у команды Telegram стоят в приоритете видеозвонки. В бету мессенджера для iOS такую функцию включили в конце июня. Также в тестовую версию Telegram добавили возможность автоматически архивировать чаты, выключать уведомления от незнакомцев и быстро переключать видео в режим "картинка в картинке".

Как ожидается, первыми до конца июля видеозвонки появятся в iOS-версии мессенджера, позднее - на Android. Уже после этого может быть принято решение относительно появления в Telegram "историй".

Формат "историй" популяризовал Snapchat в 2013 году. В 2016-м эту функцию скопировал Instagram, а впоследствии её переняли практически все крупные социальные сервисы: от WhatsApp и Facebook до YouTube и "ВКонтакте". Экспериментировала со "сториз" и Microsoft в Skype.