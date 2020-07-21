WhatsApp снова работает со сбоями

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в ряде стран наблюдаются проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Наибольшее число жалоб приходят из США, Великобритании, Мексики, Бразилии, Аргентины, Китая, Малайзии и Австралии.

Около 70 процентов сообщивших о проблемах в работе приложения пользователей испытывают трудности с соединением, 26 процентов жалуются на сложности в отправлении и получении сообщений, 2 процента не могут войти в свою учетную запись, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.