https://news.day.az/hitech/1255162.html Стала известна дата презентации нового складного смартфона Samsung
Стала известна дата презентации нового складного смартфона Samsung
22 июля состоится анонс второго поколения складного смартфона Galaxy Z Flip. Новейшая "раскладушка" южнокорейцев получит поддержку сетей пятого поколения, передает RG со ссылкой на портал Gizchina.com.
По данным источника, смартфон получит название Samsung Galaxy Z Flip 5G. В качестве процессора выступит Qualcomm Snapdragon 865+, гаджет оснастят 6,7-дюймовым Infinity-Q дисплеем с разрешением Full HD, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.
Устройство оснастят 256 Гб встроенной и 8 Гб оперативной памяти. "Раскладушка" получит камеру на 12 мегапикселей. Вес девайса составит всего 183 грамма, а габариты 167,3 х 73,6 х 7,2 мм.
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