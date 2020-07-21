Выход Windows 10X перенесли на 2021-й

Релиз Windows 10X - новой операционной системы Microsoft, первоначально задуманной для двухэкранных устройств, - состоится никак не ранее следующего года. А выход Surface Neo, первого "сиамского" Windows-планшета, можно ожидать только в 2022-м, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В мае представители Microsoft сообщили, что заняты переработкой Windows 10X для устройств с одним экраном. Сославшись на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, руководитель направления Windows и устройств в Microsoft Панос Панай признал, что "мир стал совершенно другим, чем был в прошлом октябре, когда мы поделились своим видением новой категории двухэкранных Windows-устройств".

Таким образом, выхода "двуликого" Surface Neo на Windows 10X в этом году ждать не стоит. По данным ZDNet, Windows 10X станет доступна только к весне 2021 года, и то на "обычных", одноэкранных гаджетах. Соответственно, сроки релиза Surface Neo также были сдвинуты - на 2022 год.

На задержку Windows 10X повлияла не только пандемия - из-за перехода на удаленку Microsoft пришлось срочно перебросить силы на улучшение коммуникационного инструмента Microsoft Teams, - но и необходимость более тщательно доработать новую ОС. По информации источников The Verge, производительность классических win32-программ на Windows 10X оставляет желать лучшего, а у более сложных приложений, которые интегрируются в ОС, имеются проблемы с совместимостью.

Windows 10X отличается от обычной Windows 10 более минималистичным, простым и современным интерфейсом. При его разработке Microsoft фокусировалась на оптимизации работы с меню "Пуск", многозадачности и быстром доступе к настройкам. Кроме того, предусмотрен запуск приложений в специальной "песочнице" с целью оптимизировать производительность и повысить безопасность.