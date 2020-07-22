Продажи PlayStation 5 ограничат

Продажи приставки нового поколения Sony ограничат из-за высокого спроса. Об этом сообщил пользователь Reddit, ознакомившийся с исходным кодом сайта японской компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователь под ником Kgarvey нашел в коде сайта PlayStation упоминание того, что приставка будет продаваться по предзаказу. В описании упоминалось техническое сообщение об ошибке, когда покупатель попробует положить два экземпляра консоли в корзину. В частности, потребитель увидит два уведомления - "Вы можете приобрести только одну консоль: цифровую версию или версию с дисководом" и "Вы уже добавили консоль PS5 в корзину".

По мнению посетителей платформы, тем самым Sony намерена ограничить продажи из-за повышенного спроса в первые месяцы после релиза приставки. Также компания обеспокоена тем, что из-за ажиотажа будут возможно случаи спекуляции. Вероятно, ограничение снимут после того, как спрос на консоль снизится.