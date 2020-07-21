В Gmail для Android появилась видеосвязь

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приведшей к всплеску популярности видеосвязи, компания Google начала активно встраивать сервис Google Meet в свои продукты. На этой неделе очередь затронула почту Gmail для Android - там появилась отдельная вкладка, позволяющая совершать и принимать звонки прямо внутри приложения. Ранее аналогичную функцию добавили в iOS-версию Gmail, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На вкладке Meet можно посмотреть историю звонков, запланировать видеовстречу в календаре, получить ссылку или присоединиться к уже начатой конференции по специальному коду. Перед тем, как стать участником беседы, можно узнать, под каким аккаунтом выполняется вход, а также поделиться экраном с другим пользователем.

При желании, вкладку Meet можно спрятать в настройках приложения. Всем пользователям обновленная версия Gmail (2020.06.28.320626991) станет доступна в ближайшие 15 дней.

О крупном редизайне Gmail компания объявила на прошлой неделе. Необходимость перемен, которые затронут "облачный" пакет сервисов G Suite, объясняли переходом миллионов пользователей по всему миру на удаленную работу и недостаточной гибкостью, а также низкой интеграцией существующих решений для внутрикорпоративных коммуникаций.

Помимо видеозвонков Meet, в будущем Gmail позволит быстро делиться документами и другими файлами в облачном сервисе Google Drive, пересылать чаты письмом во "Входящие", осуществлять поиск по чатам, не покидая Gmail, устанавливать статус "не беспокоить".