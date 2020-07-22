Microsoft показала интерфейс Office будущего

Компания Microsoft продолжает совершенствовать дизайн пользовательского интерфейса Word, Excel, PowerPoint, входящих в состав пакета Office. За последние два года этим программам дали оформление в соответствии с принципами "текучего" дизайна (Fluent Design), включили темную тему и полностью перерисовали иконки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщил вице-президент по дизайну и исследованиям Microsoft Джон Фридман, в дальнейшем дизайнеры Office еще больше сосредоточатся над упрощением интерфейса. "Следующая волна изменений в опыте взаимодействия с Microsoft 365 пойдет еще дальше, приглушит цвета брендов из заголовков приложений и откроет возможности адаптивного управления, - рассказал он. - Благодаря этому упрощенную панель инструментов можно будет перемещать по всему экрану - туда, где удобнее всего, а нужные команды будут отображаться последовательно, в зависимости от контекста".

По словам Фридмана, компания переосмысливает и "ленточный" интерфейс Office, который появился в 2007 году и изначально задумывался для десктопов. Однако в эпоху, когда пользователи уже не привязаны к одному устройству, этот элемент может показаться слишком громоздким. В будущем его заменит новая панель, которая будет предлагать только наиболее подходящие команды и действия, а не все инструменты сразу. Это позволит "сократить умственную нагрузку и сфокусироваться на текущей задаче, будь вы со смартфоном в метро, с планшетом на диване или за компьютером", сказал Фридман.

Помимо этого, в последующие версии Office добавят централизованный поиск или панель команд. Как сообщил представитель Microsoft, "офисные" приложения начнут постепенно преображаться в ближайший год-два.