Новый флагман Samsung может оказаться Xbox-телефоном

Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra, анонс которого ожидается на виртуальной онлайн-презентации Galaxy Unpacked 5 августа, может получить специальную оптимизацию для стримингового игрового сервиса Microsoft xCloud. Об этом сообщает издание WinFuture, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Хотя партнерство кажется неожиданным, на самом деле Microsoft и Samsung уже некоторое время работают над технологической интеграцией своего ПО и железа. Речь идет не только о предустановке мобильных приложений Microsoft Office, LinkedIn и OneDrive на флагманских устройствах южнокорейского производителя, но и о приоритетной поддержке этих гаджетов в системе синхронизации смартфонов с компьютерами на Windows 10.

Кроме того, еще в феврале компании объявили о планах партнерства в области облачного игрового сервиса. По информации WinFuture, "стримить" на Galaxy Note20 Ultra при помощи xCloud можно будет более 90 игр из каталога Xbox.

Издание также поделилось финальными спецификациями нового суперфлагмана южнокорейской компании. У Note20 Ultra будет экран того же размера и возможностей, что и у вышедшего весной Galaxy S20 Ultra - 6,9 дюйма с разрешением 3200 x 1440 и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Кроме того, смартфон может стать первым на рынке, использующим защитное стекло Gorilla Glass 7.

Аппарат получит версии с 256 и 512 ГБ встроенной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативки, Wi-Fi 6 и аккумулятор на 4500 мА*ч. Также у Galaxy Note20 Ultra будет 108-мегапиксельная основная камера и две 12-мегапиксельные камеры - со сверхширокоугольной оптикой и с перископным зумом, в гибридном режиме обеспечивающем 50-кратное увеличение.

Новая возможность, по слухам, появится и у цифрового пера S Pen: оно превратится в контроллер для бесконтактного перемещения курсора по экрану. Кроме того, время задержки у пера еще снизят - до 9 миллисекунд.

Помимо Galaxy Note 20 Ultra на мероприятии 5 августа должны показать его более доступную версию - Galaxy Note20, а также второе издание складного смартфона с гибким экраном, Samsung Galaxy Fold 2.