iPhone получат камеры как у Samsung и Huawei через два года

Новая линейка смартфонов Apple, которая выйдет в 2022 году, получит телеобъективы перископического типа - как у флагманских устройств Samsung и Huawei. Такие камеры, обеспечивающие большее фокусное расстояние, позволят приближать картинку в пять и более раз без потери качества, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом сообщил в записке для инвесторов аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, который редко ошибается в своих прогнозах относительно будущих новинок Apple. По его словам, почти половину новой оптики для айфонов 2022-го поставит южнокорейская Semco. Для моделей 2020-го эта же фирма произведет улучшенный мотор автофокуса, пишет 9to5Mac со ссылкой на доклад.

Перископические камеры используют расположенные по всей длине смартфона призмы и зеркала, чтобы отражать и фокусировать свет на датчике. В обычных камерах сенсор размещается сразу за объективом. Модели с зум-объективами, обеспечивающими 5-кратное оптическое увеличение, предлагают Oppo и Huawei. Ранее в этом году к ним присоединилась Samsung, выпустившая Galaxy S20 Ultra с 48-мегапиксельной камерой-перископом.

Начиная с iPhone 7 Plus, который вышел в 2016 году, Apple устанавливает в некоторые модели телеобъектив с возможностью 2-кратного увеличения изображения. Если компания в самом деле перейдет на перископические камеры, то айфоны смогут снимать с 5- и более кратным зумом.

Самый большой на рынке оптический зум реализован во флагманском аппарате Huawei P40 Pro Plus, который был представлен в марте этого года. Его 8-мп телеобъектив обеспечивает 10-кратный оптический зум, гибридный - 20-кратный, а цифровой - 100-кратный.