Более половины населения Земли пользуется соцсетями

В июле 2020 года количество пользователей социальных сетей достигло 3,96 миллиарда человек. Это означает, что общая аудитория Facebook, Instagram, TikTok, Twitter и других сервисов впервые в истории превысила половину всего населения земного шара (7,79 млрд).

Такая цифра приводится в докладе, подготовленном агентством We Are Social и разработчиками инструмента Hootsuite, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Что важно, аналитики подсчитали не число зарегистрированных пользователей, а именно активную аудиторию - тех, кто заходит в соцсети хотя бы раз в месяц. Кроме того, в реальности "население" медиаплатформ еще больше, поскольку многие сервисы запрещают регистрироваться детям младше 13 лет.

С июля 2019 года по июль 2020-го количество активных пользователей соцсетей выросло на 10,5% (+376 миллиона человек), говорится в отчете. Практически все пользователи - 99%, или 3,91 млрд - сидят в них с мобильного устройства.

Общая интернет-аудитория сегодня насчитывает 4,57 млрд человек по всему миру - или почти 60% населения Земли. За последний год впервые в онлайн вышли 346 миллионов человек (+8,2%). В среднем за сутки пользователи проводят в Сети 6 часов 42 минуты.

Cамый заметный рост продемонстрировали Instagram и LinkedIn. За последние три месяца к Instagram приосединилось 111 новых пользователей (по миллиону в день) - теперь им пользуются свыше 1,08 млрд человек. Пользовательская база LinkedIn за это же время выросла на 25 миллионов - до 700 миллионов человек.