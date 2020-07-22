Apple намерена достичь нулевого уровня выбросов CO2

Американская Apple Inc. объявила о цели сократить нетто-выбросы углекислого газа до нуля по всей цепочке поставок и производства к 2030 году.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Apple намерена за этот период снизить выбросы на 75%, при этом развитие технологий сокращения содержания углекислого газа в атмосфере позволит компенсировать остальные 25%.

В Apple отметили, что компания уже достигла нулевых нетто-выбросов в своих операциях, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как отмечает The Wall Street Journal, почти вся продукция Apple на данный момент производится в Китае. Китайским поставщикам, которые намерены продолжать работать с Apple, придется пересмотреть свои операции, чтобы соответствовать экологическим целям американской компании, считает аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс.

По данным Apple, 71 партнер компании из 17 стран взял на себя обязательство производить свою продукцию, используя только возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Компания рассчитывает, что проекты в области ВИЭ позволят избежать выброса в атмосферу более 14,3 млн метрических тонн CO2 в год.

В Apple также сообщили, что климатический фонд US-China Green Fund инвестирует $100 млн в проекты повышения энергетической эффективности поставщиков компании.

Apple присоединилась к другим компаниям, которые ставят перед собой климатические цели. В январе текущего года Microsoft Corp. сообщила, что к 2030 году намерена достичь отрицательного уровня эмиссий, а к 2050 году полностью устранить последствия выбросов углекислого газа за все время с момента основания компании в 1975 году.

В июне Amazon.com Inc. объявила о запуске венчурного фонда объемом $2 млрд, который сосредоточится на инвестициях в технологии для уменьшения последствий изменения климата.