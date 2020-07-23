Вышел самый мощный смартфон в мире

Компания Asus представила геймерский смартфон ROG Phone 3. Девайс получил производительный процессор от Qualcomm и поддержку игровых аксессуаров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аппарат вышел с 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340 х 1080 пикселей и максимальной частотой обновления 144 герц. Смартфон получил чип Snapdragon 865+ и до 16 гигабайт оперативной памяти, из-за чего он считается одним из самых мощных в мире. Девайс комплектуется до 512 гигабайт встроенной памяти стандарта UFS 3.1.

На задней панели устройства расположена тройная камера с объективами разрешением 64, 13 и 5 мегапикселей с возможностью съемки 8К-видео. ROG Phone 3 имеет аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 30 ватт. Производитель уточняет, что смартфон можно настроить под себя - пользователь может отрегулировать частоту обновления экрана, частоту работы чипа, скорость зарядки, физические игровые кнопки.

ROG Phone 3 поддерживает специальные игровые аксессуары. В частности, к устройству можно присоединить компактный кулер AeroActive Cooler 3, который охлаждает корпус аппарата примерно на четыре градуса. Смартфон имеет поддержку контролера.

Стоимость флагманского девайса начинается с 800 евро за версию с восемью гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Топовая модификация, получившая 12 гигабайт ОЗУ и 512 гигабайт памяти, оценена в 1100 евро.