"ВКонтакте" появилось приложение для проверки подлинности товаров

Приложение для проверки подлинности товаров "Честный знак" появилось на платформе VK Mini Apps в социальной сети "ВКонтакте". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе оператора системы маркировки Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В отличие от полной версии приложения "Честный Знак", доступной в iOS и Android, в мини-версии в ВК можно сканировать только коды маркировки обуви, которые позволяют узнать <...> страну производства, состав материалов и другое", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в будущем мини-приложение позволит проверять коды на всех маркируемых товарах.

В ЦРПТ добавили, что приложение работает на основе геймификации. "Пользователи за каждое сканирование получают баллы, благодаря которым соревнуются в рейтинге", - пояснил представитель ЦРПТ Евгений Матвеев, добавив, что в мини-приложении в будущем появится программа лояльности, которая позволит обменивать баллы за сканирования на призы, подарки и скидки от партнеров.

Приложение "Честный знак" - часть одноименной национальной системы маркировки, которая охватывает несколько групп товаров, включая меховые изделия, табак, лекарства и обувь, и в будущем, как ожидается, распространится на духи, шины, фототовары, товары легкой промышленности, молочные продукты и бутилированную воду.