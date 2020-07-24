Apple раздаст хакерам специальные iPhone

Apple решила предложить специалистам в области кибербезопасности специальную версию iPhone, которая облегчит поиск уязвимостей в программном обеспечении и "железе" компании. Ранее "белые хакеры" жаловались, что закрытость гаджетов Apple не позволяет им делать свою работу, в итоге ставя под удар безопасность пользователей - ради которой владельцев iPhone исходно и лишают доступа к системе на низком уровне, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В прошлом представители Apple иногда доходили до того, что, например, отрицали саму возможность заражения компьютеров компании вирусами. Но в последние годы, сделав кибербезопасность и приватность одним из ключевых месседжей в маркетинге iPhone, Apple начала сближение с сообществом исследователей, ищущих в ее устройствах уязвимости - но часто не имеющих возможности докопаться до сути проблемы из-за накладываемых операционной системой ограничений.

В прошлом году руководитель направления безопасности в Apple Иван Крстич, выступая на хакерской конференции Black Hat, не только пообещал за взлом ядра iOS миллион долларов, но и сообщил, что компания выпустит специальную версию iPhone для "белых хакеров". Накануне в компании объявили, что начинают выдавать такие устройства опытным и зарекомендовавшим себя исследователям, которые удовлетворяют требованиям программы OS Security Research Device.

"Хакерский" iPhone отличается наличием SSH-доступа и специальной консолью суперпользователя для запуска кастомных команд с максимальным доступом к железу смартфона, пишет TechCrunch. Также исследователи получат отладочный инструментарий, который облегчит запуск созданного ими кода и поможет лучше понять происходящее у iPhone "под капотом".

При этом в компании подчеркивают, что даже если такой iPhone в результате потери или кражи попадет в руки злоумышленника, пользователям обычных аппаратов это не повредит.