https://news.day.az/hitech/1256020.html SpaceX может продать свои акции на $1 млрд
SpaceX может продать свои акции на $1 млрд
Американская аэрокосмическая корпорация SpaceX, принадлежащая Илону Маску, ведет переговоры с инвесторами, чтобы привлечь $1 млрд, продав свои акции, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"SpaceX ведет переговоры с инвесторами о привлечении около $1 млрд при цене $270 за акцию", - сообщает издание.
По информации источников, переговоры будут длиться несколько месяцев.
Сейчас SpaceX оценивается в $44 млрд. Компания основана в 2002 году Илоном Маском, чтобы сделать полеты в космос общедоступными и открыть пути к колонизации Марса.
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