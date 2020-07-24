Apple заподозрили в обмане потребителей

Техас и еще несколько американских штатов начали вести предварительное расследование по поводу предполагаемого обмана потребителей со стороны компании Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Axios со ссылкой на техасскую генпрокуратуру.

В документе от 27 марта генпрокурор Техаса Кен Пэкстон указал, что отдел защиты потребителей его офиса инициировал это расследование в целях обеспечения соблюдения норм правопорядка. Отмечается, что в случае вскрытия злоупотреблений отдел начнет судебный процесс.

Однако какие именно злоупотребления стали предметом расследования, не уточняется. В документе также не сообщается, какие штаты, кроме Техаса заподозрили Apple в обмане.

В мае Apple обвинили в массовой прослушке пользователей через голосовой помощник Siri. Заявление о нарушении прав потребителей составил Тома Ле Боньек (Thomas le Bonniec), ранее работавший с Apple по субподряду. Он отметил, что несмотря на публичные извинения от американской корпорации, она продолжает записывать и анализировать разговоры пользователей, тем самым нарушая основные гражданские права населения. Соответствующее письмо было разослано во все офисы европейских регуляторов, занимающихся контролем сбора и хранения данных.