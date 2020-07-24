https://news.day.az/hitech/1256048.html В WhatsApp появятся новые функции

В WhatsApp появятся новые функции

Технологии, 24 июля 2020 09:04 387
В WhatsApp появятся новые функции

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям использовать один и тот же аккаунт на четырех устройствах одновременно. О грядущих нововведениях сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в интерфейсе приложения появится новый пункт - Linked Devices ("Привязанные устройства"). К профилю можно будет привязать другие смартфоны или компьютеры. В общей сложности одним и тем же аккаунтом WhatsApp можно будет пользоваться на четырех устройствах.

Кроме того, разработчики занимаются усовершенствованием функции поиска. Ожидается, что при поиске сообщения можно будет фильтровать его тип (фотографии, видео, ссылки, GIF-файлы, аудио и документы). Обе функции в данный момент находятся в разработке. Дата их появления в материале не называется.

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