Раскрыты первые детали iPhone 14

Запланированный на 2022 год iPhone получит перископический телеобъектив. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отчет Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инсайдер заявил, что в 2020 и 2021 годах Apple договорится с новыми поставщиками оптического оборудования. Корпорация намерена заключить договоры на поставку с компаниями Sunny Optical и Semco. Последняя обеспечит поставки деталей телеобъективов перископического типа для камер смартфонов.

Ко полагает, что в 2022 году Apple представит первый смартфон с перископической камерой. Предположительно iPhone 14 будет иметь более продвинутый оптический зум, чем в актуальных аппаратах. Вышедший осенью 2019 года iPhone 11 Pro Max имеет тройную камеру с широким, ультрашироким и телескопическим объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.

Издание заметило, что технология перископических объективов нашла применение в некоторых флагманских смартфонах на рынке. В частности, подобный объектив имеет Huawei P30 Pro, вышедший в 2019 году.