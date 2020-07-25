Новое стекло поможет смартфонам Apple и Samsung пережить падение с 2 метров

Компания Corning, выпускающая композитные стекла для защиты экранов от повреждений, представила новое поколение покрытия под брендом Gorilla Glass Victus. Как утверждает производитель, среди клиентов которого числятся Apple и Samsung, смартфоны с Victus смогут без последствий пережить падение с 2-метровой высоты "лицом" вниз, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Конкурирующие алюмосиликатные стекла обычно разбиваются с высоты менее 0,8 метра", - заметили в Corning. Современное поколение фирменного стекла, Gorilla Glass 6, выдерживает падение с 1,6 метра, предшествующее Gorilla Glass 5 - до 1,2 метра.

Помимо этого, Victus стала первой с 2014 года (с момента выхода Gorilla Glass 3) разработкой Corning, в которой была существенно повышена устойчивость к царапинам. По словам представителей компании, Victus противостоит царапинам в два раза лучше Gorilla Glass 6 и в четыре раза лучше "конкурирующего стекла".

Также была улучшена защита от многократных ударов, пишет The Verge. Victus не разбивается после 20 падений с метровой высоты, тогда как Gorilla Glass 6 остается целым до 15 раз.

Первыми Victus получат устройства Samsung, которые выйдут "в ближайшие месяцы", а затем флагманы других компаний, включая айфоны.