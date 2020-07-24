Huawei представила новые беспроводные наушники

Китайская компания Huawei презентовала беспроводные наушники Freebuds 3i TWS. Об этом сообщает GSM Arena, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Наушники обеспечивают до 3,5 часа прослушивания музыки на одной зарядке. Устройство получило батарею мощностью в 37 ампер в час. Freebuds 3i TWS весят 5,5 граммов каждый и подключаются с помощью Bluetooth 5.0.

В комплекте к гаджету прилагается зарядный чехол с батареей емкостью 410 ампер в час, что может продлить время пользования наушников до 14,5 часа.

Регулирование гарнитуры осуществляется сенсорным управлением через двойное касание.

Наушники доступны в углеродно-черном и керамически-белом цветах. Новинку выпустили для индийского рынка. Ее розничная стоимость составит 135 долларов. На прилавках гаджет появится с 6 августа.