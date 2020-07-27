Названа дата выхода iPhone 12e ценой $550

Главное отличие от обычного iPhone 12 - отсутствие поддержки 5G.

Судя по последним данным, Apple представит смартфоны iPhone 12 в начале сентября, а вот следующие iPhone могут выйти уже в марте 2021 года. Это, как пишет источник, будет iPhone 12e в двух версиях - с экранами диагональю 5,4 и 6,1 дюйма, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Тут же приводятся изображения и характеристики моделей. В них, по сути, ничего нового: дизайн как у iPhone 12 со сдвоенной основной камерой, SoC A14 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти. Но цена окажется ниже за счет отсутствия поддержки 5G: источник говорит о $550 за базовый iPhone 12e и о $650 за версию с дисплеем диагональю 6,1 дюйма. Пока эти данные отнесены к разряду слухов, так как они никак не подтверждены, но Apple уже давно приписывают намерение вывести на рынок наряду с iPhone 12 линейку моделей подешевле и без поддержки 5G. iPhone 12e вполне могли бы оказаться такими устройствами.