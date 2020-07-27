Windows будет обновляться по-новому

Microsoft изменит порядок обновления для своих операционных систем. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает издание ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Информированные источники рассказали, что глобальные обновления на Windows будут приходить дважды в год. При этом весной компания будет выпускать апдейт для Windows 10X, осенью - для классической версии Windows 10. Подобный подход позволит оптимизировать усилия программистов Microsoft и повысить контроль над качеством новых патчей. Стандартные обновления, в число которых входят системные апдейты безопасности, будут выходить регулярно.

По информации издания, осенью Microsoft представит крупное обновление для Windows 10. Весной 2021 года компания выпустит Windows 10X для потребителей и представит апдейт системы. Годовой цикл завершится осенью 2021 года, когда Microsoft представит глобальное обновление Windows 10.