Создан носимый электронный поводырь для слепых

Студент Университета Лафборо в Великобритании Энтони Каму (Anthony Camu) создал прототип устройства, которое помещается в руке и при этом выполняет функции собаки-поводыря. Система под названием "Тейя" (Theia) должна прокладывать путь, как навигатор, сканировать окружающее пространство, как беспилотный автомобиль, управляться, как голосовой помощник, и помещаться в руке, как игровой джойстик. Правда, пока она не совсем готова выполнять все эти функции.

Предполагается следующая схема работы. Пользователь голосом командует "Тейе", куда его отвести. Устройство выходит в Интернет и прокладывает оптимальный маршрут, как навигатор, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Затем система подключает сканирование окружающего пространства с помощью лидара и камеры. Встроенные процессоры обрабатывают информацию по алгоритмам, которые применяются для беспилотных автомобилей. Система вычисляет, как ей вести пользователя, чтобы он не столкнулся с препятствиями.

Чтобы дать понять своему владельцу, куда идти, "Тейя" использует гиродин. Эта технология давно применяется для управления космическими аппаратами. Теперь же ей нашлось новое применение.

Фактически устройство слегка тянет руку пользователя в нужную сторону, как это делала бы собака-поводырь на поводке. Также оно даёт ему почувствовать направление поворота.

Тестирование с помощью добровольцев показало, что "Тейя" способна в реальном времени направлять пользователя, даже если ему нужно выполнить довольно сложные манёвры. После некоторой тренировки человек расшифровывает её подсказки автоматически, не затрачивая на это заметных усилий.

Планируется, что система также будет выполнять функцию обеспечения безопасности. Например, когда пользователь приблизится к автомобильной дороге, которую ему надо пересечь, устройство подаст ему сигнал, что здесь он должен быть максимально осторожным.

"Конечная цель заключается в том, чтобы подарить пользователям "Тейи" возможность проходить маршруты безопасно и эффективно, в том же темпе или даже быстрее, чем обычные люди, без беспокойства и хлопот по поводу ориентации в окружающем пространстве", - заключает Каму.

Правда, на сегодняшний день прототип устройства не лишён недостатков, одним из которых является чрезмерная вибрация устройства.