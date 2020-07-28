Долгое и бережное хранение продуктов вместе с холодильниками Samsung

Первая проблема во время карантина, с которой столкнулись многие из нас, - это хранение скупленных в маркетах продуктов. Продукты даже с очень долгим сроком хранения в итоге также необходимо где-то хранить. Поэтому представляем вашему вниманию, новые гипер-вместительные холодильники Samsung с технологией SpaceMax™. Новая технология, при неизменных внешних габаритах, увеличивает вместительность холодильника, что позволит вам хранить дольше и больше.

Чтобы обеспечить долгое хранение продуктов, на холодильниках Samsung также используется усовершенствованная система охлаждения. Таким образом, технология All-around Cooling равномерно охлаждает каждый уголок рабочей камеры. Так, система непрерывно контролирует температуру по всей площади холодильника при помощи двух датчиков. А охлажденный воздух продувается через множество вентиляционных отверстий и направляется на каждую полку, благодаря чему во всей камере обеспечивается равномерное распределение температуры. Благодаря всем этим особенностям внутри холодильника поддерживается постоянная температура, а продукты дольше остаются свежими. Кроме того, за счет цифрового инверторного компрессора, здесь автоматически регулируется мощность охлаждения. Компрессор оптимизирует режим охлаждения рабочих камер и минимизирует количество резких включений и выключений, что способствует снижению нагрузки на компрессор и энергопотребления.

Кроме всесторонней системы охлаждения и работы на базе цифрового компрессора, для организации "правильного" охлаждения, холодильники Samsung с технологией SpaceMax™, оснащены, специальной стальной панелью - Metal Cooling. Пластина, размещенная на задней стенке холодильника, служит дополнительным источником удержания холода внутри холодильника. Так, даже если вы часто открываете дверь холодильника, металлическая "стенка" помогает поддерживать постоянную температуру внутри камеры, что позволяет дольше сохранять свежесть продуктов. При этом, Metal Cooling оптимизирует равномерное распределение температуры в камере, выполняя роль "терморегулятора". А вдобавок, "стальная стена" внутри холодильника смотрится очень стильно.

Дополнительно холодильники от Samsung также поддерживают режимы быстрого охлаждения и "шоковой" заморозки. Теперь если вы хотите угостить родных домашним лимонадом, не нужно ждать несколько часов, чтобы он охладился. Режим быстрого охлаждения запускается достаточно просто - одной кнопкой, далее в рабочую камеру продувается интенсивный поток холодного воздуха, который быстро охлаждает напитки.

А быстрая заморозка продуктов поможет надолго сохранить их свежими без потери полезных свойств. В данном режиме мощный поток холодного воздуха поступает в морозильную камеру, а сам процесс заморозки, проходит достаточно быстро - отсюда и название "шоковая". "Шоковая" заморозка при низкой температуре позволяет избежать кристаллизации жидкости. Продукты замерзают в два раза быстрее, а оттаяв, сохраняют текстуру и практически не меняют вкус. Также при шоковом замораживании практически полностью сохраняется витаминный состав продуктов.

Дополнительную информацию о холодильниках Samsung с технологией SpaceMax™ можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.