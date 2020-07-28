Найден способ взломать любой iPhone

Встроенная уязвимость в процессорах смартфонов и планшетов Apple позволяет обойти их защиту. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство по кибербезопасности Digitpol со ссылкой на китайскую команду разработчиков Pangu.

Отмечается, что проблема связана с процессорами SEP (Secure Enclave Protection), которые отвечают за хранение конфиденциальной информации, в том числе паролей и биометрических данных.

Для взлома используется эксплойт Checkm8, который обходит автоматическую блокировку устройства после десяти неверных попыток ввода пароля. В результате злоумышленник получает возможность подобрать код для разблокировки гаджета. Специалисты уточняют, что для взлома устройства хакеру необходимо получить физический доступ к устройству.

По словам экспертов, уязвимость невозможно ликвидировать на программном уровне.