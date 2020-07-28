У Telegram вышло крупное обновление

В мессенджере Telegram большое обновление: добавили видеоаватарки, улучшили фоторедактор и увеличили допустимый размер файлов, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Самая странная функция - это, наверно, видео вместо фото профиля: в списке контактов все равно будет показываться стоп-кадр, чтобы посмотреть видео, придется зайти в профиль к человеку. Это, предположительно, ответ Facebook - там видеоаватары доступны достаточно давно. В самом Telegram уверяют, что такие видеопрофили пригодятся при знакомстве с новыми людьми через мессенджер, в котором уже давно продвигают функцию "люди рядом", которая позволяет найти незнакомцев неподалеку и написать им.

Отчасти в продолжение появился фильтр для фотографий и видео с фронтальной камеры, который сглаживает неровности кожи. Это вполне обычная функция для многих азиатских приложений. Пользователи там особенно любят всяческое улучшательство, теперь оно добралось и до Telegram. Увеличили количество анимированных эмодзи, теперь, скажем, подмигивающий смайлик действительно подмигивает. Появились и эмодзи с врачами - актуальная тема.

Ну и более практичное улучшение - появилась возможность делиться с другими пользователями файлами размером до 2 ГБ. Раньше лимит был в 1,5 ГБ. Появилась детальная статистика по группам от 500 пользователей и обновленный музыкальный плеер. Скачать новую версию мессенджера можно уже для смартфонов и для ПК.

Но самое интересное обновление публично не представили. Видеозвонки - пока только в приложении на iOS, только один на один и в качестве не финальной версии. Чтобы протестировать их, нужно открыть главный экран мессенджера и десять раз нажать на иконку настройки в правом нижнем углу. Откроется так называемое Debug меню и там в конце списка надо выбрать пункт экспериментальные функции. После в чате с любым пользователем появится возможность начать не только аудиовызов, но и видеозвонок.

Совершенно удивительная новость из мира кибербезопасности. Неизвестный хакер борется с утечками данных в интернете, уничтожая открытые базы и оставляя вместо подписи слово "мяу". Если верить исследованиям, активен необычный хакер примерно неделю. Есть версия, что он написал скрипт, который ищет в сети базы данных, к которым возможен доступ без пароля или под каким-то простейшим паролем. И если программа находит такую базу, она затирает все строки словом meow.

Ни личность, ни страну происхождения автора атаки установить не удалось, а вот мотив предположительно известен - такие открытые базы данных стали в последнее время основными источниками утечек. Их могут собирать как компании, так и индивидуальные исследователи с помощью открытых источников, вроде соцсетей. Может это быть и изначально закрытой информацией, которую пользователи сами предоставили каким-то сервисам.