Microsoft признала критическую ошибку Windows
Microsoft пообещала исправить критическую ошибку безопасности новых версий Windows. Об этом сообщает издание ZDNet со ссылкой на отчет компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Американская корпорация подтвердила, что знает о связанных с актуальными версиями операционных систем проблемах. Microsoft признала ошибку и заявила, что исправляющие ее патчи будут доступны в следующем обновлении ОС. До его выхода специалисты компании рекомендовали пользователям перезагружать систему при появлении сообщений об ошибке.
По словам журналистов, на проблему с безопасностью Windows 10 обратили внимание пользователи операционной системы. Владельцы лицензионных копий ОС жаловались, что получали ошибки при попытке запустить приложения "песочницы" (Windows Sandbox) и "Защитника Windows" (Windows Defender). С проблемой столкнулись пользователи Windows 10 версий 1903, 1909 и 2004.
Специалисты подчеркнули, что "песочница" необходима для безопасного запуска потенциально опасных приложений без нанесения вреда системе. Программа является востребованной среди IT-специалистов.
Ранее источники сообщили, что Microsoft изменит порядок обновления своих операционных систем. Компания планирует выпускать глобальные патчи для Windows 10X весной, для Windows 10 - осенью. Это позволит оптимизировать усилия специалистов корпорации и усилить контроль над исправлением ошибок в системе.
Фото: Mike Segar / Reuters
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