Instagram пытается перекупить звезд TikTok

Instagram, уже скопировавший у TikTok его ключевую функцию - музыкальные "истории", взялся за переманивание влиятельных блогеров у китайского конкурента.

По сообщению неназванных источников The Wall Street Journal, принадлежащая Facebook компания предлагает популярным тиктокерам крупные суммы за переход на собственный сервис коротких видеоклипов Reels, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Отдельным звездам TikTok, указывают собеседники издания, обещают заплатить "сотни тысяч долларов". При этом Instagram спешит набрать авторов контента перед масштабным запуском Reels в августе.

Reels - это новый формат в Instagram, который позволяет создавать короткие, 15-секундные видеоклипы и делиться ими в качестве "историй". По аналогии с TikTok, пользователи могут накладывать на ролик музыку, выбирая треки из обширного каталога, или же заимствовать аудиодорожку с чужих записей, создавая ремиксы и мемы. Помимо этого, реализована возможность изменять скорость воспроизведения видео и добавлять эффекты дополненной реальности - как в китайском приложений.

Сервис тестируется в Индии, Бразилии, Германии и Франции, а со следующего месяца будет запущен в США и десятках других стран.

Анонсируя Reels прошлой осенью, представители Instagram не скрывали, что признают первенство TikTok. "TikTok заслуживает огромной похвалы за популяризацию этого формата", - говорил директор по управлению продуктом Instagram Робби Штейн. В то же время, отмечал он, "не существует двух одинаковых продуктов, и по большому счету делиться видео с музыкой - довольно универсальная идея, которая может заинтересовать любого".