Google готов платить Samsung

Google и Samsung ведут переговоры о том, чтобы сделать сервисы американского IT-гиганта более заметными на смартфонах южнокорейской компании в ущерб аналогам, которые Samsung долгие годы развивала и пыталась продвигать самостоятельно. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, речь идет о повышении "статуса" гугловского голосового ассистента и магазина Play Store.

Samsung по-прежнему сохраняет первую строчку в рейтинге крупнейших мировых производителей смартфонов. И, что для Google не менее важно, с большим отрывом лидирует среди Android-производителей на рынке США, где Huawei и другим китайским вендорам не удалось занять сколько-нибудь заметные позиции. Хотя южнокорейская компания использует платформу Android, она уже много лет пытается построить собственную экосистему приложений и сервисов, во многом дублирующих те, которые разрабатывает Google.

В попытках продвинуть свои разработки южнокорейская компания дошла до того, что даже добавила на свои смартфоны выделенную кнопку, предназначенную для запуска голосового ассистента Bixby. При этом перенастроить кнопку на запуск Ассистента Google было невозможно. Теперь, по данным издания, поисковик пытается убедить Samsung "закопать" Bixby подальше вглубь меню приложений, а голосовым ассистентом по умолчанию для всех купивших новый смартфон Galaxy установить Google Assistant.

Возможно, Samsung согласится предоставить Google более заметный плацдарм на своих устройствах в обмен на солидную денежную компенсацию. Для американского IT-гиганта такой подход не в новинку - известно, что Google уже много лет исправно платит Apple миллиарды долларов ежегодно, чтобы оставаться поисковиком по умолчанию в браузере Safari на всех устройствах "яблочной" фирмы.

В Великобритании это партнерство Google и Apple уже изучает антимонопольное ведомство. Аналогичная сделка с Samsung, если ее заключат, будет выглядет особенно вызывающей на фоне многочисленных обвинений в адрес Google о злоупотреблении доминирующим положением на рынке.