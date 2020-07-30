Назван срок жизни PlayStation 5

Sony намерена сократить цикл обновления PlayStation до пяти лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам раскрывших информацию инсайдеров, компания считает оптимальным сроком жизненного цикла приставки пять лет. Для сравнения, PlayStation 3 получала официальную поддержку Sony около 6-7 лет, сравнимый жизненный цикл ожидается и у актуальной приставки PS4.

Сообщается, что в ближайшие пять лет японская корпорация намерена произвести 120-170 миллионов единиц PS5, что примерно вдвое больше, чем у конкурентной приставки Xbox Series X. Для сравнения, на данный момент компания выпустила порядка 110 миллионов единиц выпущенной в 2013 году PlayStation 4.

По информации источников, Sony уже получила ключевые компоненты для производства консоли от поставщиков ASE Technology и Siliconeware Precision Industries. Поставки остальных компонентов ожидаются в третьем квартале года.