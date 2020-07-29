Amazon, Facebook, Apple и Google могут злоупотреблять положением

Американские корпорации Amazon, Facebook, Apple и Google могут злоупотреблять тем, что играют ведущую роль на рынках в США, их влияние вырастет из-за пандемии нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на слушаниях глава подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд).

"Цель сегодняшних слушаний состоит в том, чтобы оценить доминирующую роль Amazon, Apple, Facebook и Google", - констатировал законодатель. Он отметил, что каждая из компаний обладает огромным влиянием, в том числе в сфере предоставления доступа к информации и рынкам. По словам Сисилини, у этих компаний "есть мотивы и возможность злоупотреблять этой властью".

"Любое действие этих компаний оказывает сильнейшее и долгосрочное воздействие на сотни миллионов из нас", - отметил конгрессмен. "Они могут взимать непомерные сборы, навязывать тягостные контракты и получать важные данные от людей и компаний, которые на них полагаются", - подчеркнул законодатель. "До пандемии COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) каждая из этих корпораций уже являлась гигантом нашей экономики. Однако в свете пандемии они, вероятно, станут сильнее, чем когда-либо раньше", - полагает Сисилини.

По словам конгрессмена, Amazon, Facebook, Apple и Google "пользуются контролем над цифровой инфраструктурой, чтобы следить за другими компаниями, за их ростом, работой и тем, могут ли они стать конкурентами". У указанных корпораций "слишком много власти", подчеркнул Сисилини.

Данные слушания проходят в рамках антимонопольного расследования. На вопросы законодателей должны ответить главы Amazon, Apple, Facebook и Google.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении указанных четырех компаний для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.