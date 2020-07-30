"Instagram был нашей угрозой"

Подкомитет Палаты представителей Конгресса США в рамках слушаний по делу об антиконкурентных практиках опубликовал старую переписку главы Facebook Марка Цукерберга, в которой тот рассуждает на тему целесообразности покупки Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, суть сообщений сводится к тому, соцсеть, поглотив конкурирующий сервис, смогла получить фору на рынке.

Согласно материалам Конгресса США, в конце февраля 2020 года Цукерберг обратился к финансовому директору Дэвиду Эберсману с предложением рассмотреть покупку мелких конкурентов, таких как Instagram и Path.

"Эти компании только зародились, но их структуры уже налажены, а бренды на слуху. И если они вырастут до больших масштабов, то смогут очень нам навредить", - цитирует его The Verge, - Учитывая нашу собственную оценку, которая довольно агрессивна, и нашу уязвимость на мобильном рынке, мне интересно знать, следует ли нам купить одного из них или обоих. Что думаешь?"

Сначала Эберсман скептически отнесся к идее Цукерберга, но привел несколько причин, почему поглощение соперника может иметь смысл - чтобы "нейтрализовать потенциального конкурента", получить талантивых инженеров и "интегрировать его продукты в наши ради улучшения сервиса".

На это Цукерберг ответил, что "в действительности мы покупаем время". "Даже если появятся какие-то новые конкуренты, то покупка Instagram, Path или Foursquare сейчас даст нам год или больше на интеграцию их процессов, прежде чем кто-либо другой сможет снова приблизиться к такому масштабу", - написал глава Facebook. В другом письме он отметил, что не задумывает сделку только ради того, чтобы препятствовать конкуренции.

Instagram начал работу в 2010 году в качестве мобильного приложения, позволяющего сделать фотографию с iPhone и наложить на изображение один из встроенных фильтров. Версия для Android-устройств вышла в апреле 2012-го. Примерно в это же время Facebook объявил покупке проекта за миллиард долларов. После закрытия сделки Цукерберг написал одному из коллег: "Я помню твой внутренний пост о том, что нашей угрозой был Instagram, а не Google+. По сути, ты был прав. Уж что-что, а стартапы обычно можно купить".

Заседание антимонопольного подкомитета началось 29 июля. В нем участвуют руководители четырех крупнейших IT-компаний мира: Марк Цукерберг (Facebook), Тим Кук (Apple), Сундар Пичаи (Google) и Джефф Безос (Amazon). За исключением последнего, топ-менеджеров уже вызывали в Конгресс США по отдельности, но никогда вместе. В связи с пандемией коронавирусной инфекции слушания проходят в онлайн-формате.

Задача конгрессменов - установить, имеются ли в действиях IT-гигантов признаки неконкурентного поведения и злоупотребления доминирующим положением на рынке. Facebook подозревают в устранении конкурентов путем массовой скупки мелких технологических фирм, Amazon - в продвижении собственных товаров в ущерб независимым продавцам, а Apple и Google - во взимании 30-процентного налога с любых встроенных покупок и полном контроле магазинов приложений для iOS и Android. В распоряжении законодателей имеется более 1,3 миллиона документов и записи интервью длиной в сотни часов, собранных за последний год.