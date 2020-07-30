Huawei впервые в своей истории обошла Samsung по продажам мобильных устройств

Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung. Как следует из данных аналитической компании Canalys, Huawei таким образом за отчетный период заняла первое место по данному показателю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, Huawei реализовала 55,8 млн устройств, что в годовом исчислении на 5% ниже, чем в предыдущем году. В то же время компания Samsung, занявшая вторую строчку, продала 53,7 млн гаджетов, снизив показатели продаж по сравнению со вторым кварталом 2019 года почти на треть.

В сообщении Canalys отмечается, что уровень зарубежных поставок китайской корпорации во втором квартале прошлого года упал почти на 27%, в том числе из-за ограничений, введенных в отношении Huawei Соединенными Штатами. При этом, информирует Canalys, компания укрепила доминирующую позицию на стремительно восстанавливающемся после пандемии коронавируса китайском рынке, где продажи смартфонов этого производителя превысили 70%.

Представители аналитической компании вместе с тем предполагают, что китайской телекоммуникационной корпорации будет сложно удерживать лидирующую позицию в рейтинге. "Huawei будет трудно удержать лидерство в долгосрочной перспективе. Его основные партнеры по каналам в ключевых регионах, таких как Европа, все более настороженно относятся к выбору Huаwei, приобретая все меньше моделей [мобильных устройств] и привлекая новые компании для снижения рисков", - приводятся в пресс-релизе компании слова ее представителя.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Она отвергает все обвинения Вашингтона в свой адрес.

Ограничения в отношении Huawei

Федеральная комиссия по связи США 30 июня объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны.

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате американский Минторг с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах.

20 мая прошлого года Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти США несколько раз продлевали действие лицензии. В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei.