Коронавирус помог Huawei стать крупнейшим производителем смартфонов в мире

Во втором квартале 2020-го года Huawei впервые поставила на рынок больше смартфонов, чем любой другой производитель - такие данные приводит аналитическая компания Canalys. В течение девяти предыдущих лет этого ни разу не удавалось сделать ни одной компании кроме Samsung и Apple, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации Canalys, в апреле-июне 2020-го Huawei поставила на рынок 55,8 млн устройств - это на 5% меньше, чем годом ранее. В то же время, по Samsung падение спроса из-за пандемии и вызванных ею экономических неурядиц ударило гораздо сильнее: южнокорейский производитель отгрузил 53,7 млн смартфонов, что на 30% меньше прошлогоднего уровня.

Добиться лидерства - по крайней мере, временного - на рынке смартфонов Huawei удалось несмотря на негативное воздействие введенных в прошлом году администрацией Дональда Трампа санкций. Из-за них китайская компания больше не может устанавливать на новые модели смартфонов приложения и сервисы Google, что делает эти аппараты малопривлекательными в глазах пользователей в Европе, Индии, Латинской Америке и на других крупных и быстрорастущих рынках.

Санкции серьезно ударили по Huawei - поставки смартфонов на зарубежные рынки во втором квартале сократились на 27%. Но одновременно компанию поддержал рост спроса на 8% в материковом Китае, где она укрепила лидерские позиции. 70% всех продаж смартфонов Huawei теперь приходится на домашний рынок. Воздействие коронавируса на китайскую экономику во втором квартале было не слишком сильным: все сферы бизнеса снова заработали, а локальные вспышки инфекции строго контролировалось.

Одновременно с этим, отмечает старший аналитик Canalys Бен Стэнтон, ключевые для Samsung рынки - США, Европа, Индия и Бразилия - как раз во втором квартале испытали самый сильный удар пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер. В то же время, эксперты компании предупреждают: сохранить лидерство Huawei будет непросто. Многие дистрибуторы и розничные партнеры компании неохотно берутся продавать устройства без сервисов Google, ограничивая ассортимент моделей китайского производителя и заменяя их, чтобы подстраховаться, аналогами других китайских компаний, не затронутых санкциями.