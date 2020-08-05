Samsung представила новые флагманы Galaxy Note20, планшеты и часы

Компания Samsung Electronics в ходе онлайн-презентации представила несколько гаджетов: новые смартфоны серии Note, планшеты Tab S7, смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2, а также часы Galaxy Watch3 и беспроводные наушники с костной проводимостью Galaxy Buds Live.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra получили самый мощный среди устройств компании процессор Exynos 990 и практически безрамочные экраны диагональю 6,7 и 6,9 дюйма, в комплекте с ними идет обновленное перо S Pen, улучшена интеграция телефонов с Windows 10. "Интеллектуальный" аккумулятор сможет заряжаться более чем на 50% всего за полчаса.

На флагманах установлена 8K-камера с соотношением сторон 21:9 и скоростью записи 24 кадра в секунду, есть также режим съемки FHD-видео со скоростью 120 кадров в секунду с возможностью настройки направления записи звука. Камера Galaxy Note20 Ultra оснащена автофокусом с лазерным сенсором. В России устройства будут продаваться по цене от 79 990 рублей за Note20 до 119 990 рублей за Note20 Ultra с модулем 5G.

Galaxy Z Fold2 имеет гибкий экран и оснащен двумя дисплеями, 6,2-дюймовым внешним и 7,6-дюймовым внутренним. Этот телефон в России пока недоступен.

Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ отличаются размером экрана - 11 дюймов и 12,4 дюйма соответственно с частотой обновления 120Гц. Стоить они будут от 57 990 рублей за Wi-Fi версию Galaxy Tab S7 до 79 990 рублей за LTE версию Galaxy Tab S7+.

"Умные" часы Galaxy Watch3 помимо отслеживания фитнес-целей и уведомлений позволяют измерять артериальное давление и снимать показания электрокардиограммы. Также в них есть встроенный датчик падения, чтобы пользователь мог позвать близких на помощь.

Беспроводные наушники Galaxy Buds Live оснащены увеличенным 12-миллиметровым динамиком и басовым каналом. Как заверяет производитель, адаптивная система из трех микрофонов и встроенный вибрационный датчик костной проводимости позволяют слышать речь даже в шумных местах. Можно настраивать активное шумоподавление или передачу звука окружающей среды.