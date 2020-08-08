Инстаграм запустил аналог ТикТока

В среду Facebook запустил в США, Великобритании и еще почти 50 странах новую функцию, позволяющую снимать короткие вертикальные видео, добавляя к ним эффекты и саундтреки из музыкальной библиотеки передает Day.Az ссылаясь на bazaar.ru

Новый сервис называется Reels и будет отображаться у пользователей Инстаграма в виде иконки внизу экрана, а сами видео можно будет сразу загрузить в ленту или отправить в личных сообщениях. Время появления новой функции в России пока не известно.

Запуск Reels еще больше накалил противостояние между Инстаграмом и ТикТоком, особенно учитывая, что китайское приложение находится под угрозой запрета в США. В последнее время популярность сервиса стремительно выросла, большое количество роликов, которые выкладывают пользователи Инстаграм, сняты именно в Тиктоке. Появление аналогичной функции внутри самого Инстаграма может нанести серьезный удар по китайской соцсети, как уже случилось со Snapchat, потерявшим около 3 миллионов пользователей после появления сториз. Теперь Инстаграм собирается перетянуть на себя внимание молодой аудитории, особенно увлекшейся короткими музыкальными роликами во время пандемии. Сервис уже начал сотрудничать с юными звездами ТикТока, например танцором Мерриком Ханной и музыкантом Tiagz, дав им возможность первыми опробовать новую функцию еще до запуска.

Сейчас у ТикТока более 500 миллионов активных пользователей, а стоимость компании достигает 58 миллиардов фунтов. В то же время Инстаграм недавно перешагнул отметку в 1 миллиард активных пользователей, а значит, если все пройдет успешно, при помощи Reels сервис вполне может одержать верх над конкурентом.