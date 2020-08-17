Xiaomi выпустила "лучшее обновление десятилетия" для 36 смартфонов

Китайский производитель смартфонов Xiaomi порадовал своих пользователей долгожданной прошивкой MIUI 12. Международная версия MIUI 12 вышла с небольшим опозданием относительно китайской. Но у Xiaomi есть чем порадовать пользователей, чтобы скрасить задержку - обновление получили сразу 36 моделей смартфонов, вместо ожидаемых 23, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Апдейт основан на Android 10. Однако несколько счастливчиков получили Android 11, но в бета-версии. Если верить заявлениям разработчиков Xiaomi, MIUI 12 станет их лучшей прошивкой за последнее десятилетие. Xiaomi даже пошла на сравнение прошивки с Apple, поскольку часть функций скопирована у iPhone 12.

Список изменений новой прошивки очень обширный. MIUI 12 предлагает значительно переработанный интерфейс, выводит анимацию на новый уровень, улучшает темную тему, повышает безопасность, предлагает переработанные фирменные приложения и многое другое. Сама компания во время анонса отметила, что системная анимация MIUI 12 впервые стала сравнима с iOS.

Список моделей, которые получат обновление MIUI 12: