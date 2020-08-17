Xiaomi выпустила "лучшее обновление десятилетия" для 36 смартфонов

Китайский производитель смартфонов Xiaomi порадовал своих пользователей долгожданной прошивкой MIUI 12. Международная версия MIUI 12 вышла с небольшим опозданием относительно китайской. Но у Xiaomi есть чем порадовать пользователей, чтобы скрасить задержку - обновление получили сразу 36 моделей смартфонов, вместо ожидаемых 23, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Апдейт основан на Android 10. Однако несколько счастливчиков получили Android 11, но в бета-версии. Если верить заявлениям разработчиков Xiaomi, MIUI 12 станет их лучшей прошивкой за последнее десятилетие. Xiaomi даже пошла на сравнение прошивки с Apple, поскольку часть функций скопирована у iPhone 12.

Список изменений новой прошивки очень обширный. MIUI 12 предлагает значительно переработанный интерфейс, выводит анимацию на новый уровень, улучшает темную тему, повышает безопасность, предлагает переработанные фирменные приложения и многое другое. Сама компания во время анонса отметила, что системная анимация MIUI 12 впервые стала сравнима с iOS.

Список моделей, которые получат обновление MIUI 12:

  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Lite
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9 Explorer/Transparent Edition
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi 9T
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Xiaomi Mi MIX 3
  • Xiaomi Mi MIX 3 5G
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi CC9 Pro
  • Xiaomi Mi CC9
  • Xiaomi Mi CC9e
  • Xiaomi Mi A3
  • Redmi K30
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30 Pro Zoom
  • Redmi K20
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi K20 Pro Premium
  • Poco X2
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 9S
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Pro Max
  • Xiaomi Black Shark 3
  • Xiaomi Black Shark 3 Pro
  • Xiaomi Poco F2 Pro
  • Redmi 10X Pro
  • Redmi 10X 4G
  • Redmi 10X 5G