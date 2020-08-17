Telegram объявил о включении функции видеозвонков

Команда разработчиков мессенджера Telegram объявила о включении функции видеозвонков, которую давно реализовали конкуренты вроде WhatsApp или Viber. Альфа-версия новой возможности доступна в приложениях для Android и iOS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом говорится в официальном блоге.

Чтобы пообщаться по видеосвязи, нужно нажать кнопку с иконкой камеры в профиле пользователя. "Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана", - рассказали представители Telegram.

Коммуникации защищены сквозным шифрованием, когда доступ к передаваемой информации имеют исключительно отправитель и получатель. Собеседники могут убедиться в этом, сравнив четыре эмодзи, которые они видят на своих экранах, - если значки совпадают, то видеозвонок зашифрован и недоступен третьим лицам. Такая же технология применяется для защиты секретных чатов и голосовых звонков в Telegram.

Кроме того, разработчики Telegram продолжат работу над функцией групповых видеозвонков. Эту возможность обещают сделать доступной "в ближайшие месяцы".