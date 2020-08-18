Назван самый продаваемый в мире смартфон

Объявляя финансовые результаты за II-й квартал, представители Apple называли iPhone 11 самым продаваемым смартфоном в Китае. Теперь эти данные подтвердили эксперты аналитической фирмы Counterpoint, признавшие iPhone 11 лидером продаж не только в Китае, но и на крупнейших мировых рынках.

Согласно исследованию, по итогам II-го квартала 2020 года аппарат Apple возглавил пятерку самых продаваемых в Китае моделей, опередив Oppo A8, Honor 9X, Vivo Y3 и Huawei Mate 30 5G. При этом только iPhone 11 и Huawei Mate 30 относятся к премиум-сегменту, остальные - к бюджетному, отмечает Gizchina.

Помимо Китая, прошлогодний айфон взял лидерство в США (там на него пришлись 16% рынка), Германии (11%), Великобритании (12%) и Японии (19%). В Великобритании за Apple осталась вся первая четверка (iPhone 11, iPhone Xr, iPhone SE и iPhone 7), в Японии - первая тройка (iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 7), следует из отчета.

Впрочем, в ряде стран победа осталась за другими производителями. Во Франции, например, "золото" с небольшим перевесом взял Samsung Galaxy A51 (8% против 7% у iPhone 11), в Индии всю первую пятерку заняли устройства Redmi, а в Южной Корее - Samsung.

Ранее iPhone 11 признавали самым популярным смартфоном и в I-м квартале. По данным Omdia, за первые три месяца года Apple поставила 19,5 миллиона iPhone 11, в то время как занявшая вторую строчку Samsung отгрузила только 6,8 миллиона Galaxy A51. Объемы поставок Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro составили 6,6 миллиона и 6,1 миллиона соответственно. Замкнул пятерку iPhone Xr с 4,7 миллиона.

Начиная с iPhone 5, вышедшего в 2012 году, фирма Тима Кука неизменно представляла новые модели в сентябре. Однако ранее в Apple официально подтвердили, что в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 новая линейка появится в продаже "на несколько недель" позже, чем обычно. Предположительно, iPhone 12 покажут 12 октября, а топовые модели - iPhone 12 Pro - выйдут только в ноябре