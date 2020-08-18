https://news.day.az/hitech/1263163.html Еще одна американская корпорация решила побороться за TikTok
Еще одна американская корпорация решила побороться за TikTok
Американская корпорацией Oracle, специализирующаяся на разработке программного обеспечения, провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке принадлежащего ей приложения TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Компания Oracle выразила желание выкупить сервис на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от ByteDance отказаться от всех активов на территории страны.
Отмечается, что корпорация уже сотрудничает с группой американских инвесторов, владеющих долей в ByteDance.
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