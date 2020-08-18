Еще одна американская корпорация решила побороться за TikTok

Американская корпорацией Oracle, специализирующаяся на разработке программного обеспечения, провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке принадлежащего ей приложения TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания Oracle выразила желание выкупить сервис на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от ByteDance отказаться от всех активов на территории страны.

Отмечается, что корпорация уже сотрудничает с группой американских инвесторов, владеющих долей в ByteDance.