Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook

Пользователи из ряда стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Facebook. Об этом следует из данных портала Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, о неполадках в работе соцсети сообщили из США, Мексики, Бразилии, Великобритании, Польши, Турции и России.

Отмечается, что 30% пользователей испытывают проблемы с входом, 32% - с новостной лентой, а 36% заявили о полном отключении Facebook.