Сервисы и приложения Microsoft прекратят поддержку Internet Explorer

Ровно через год современные приложения Microsoft, входящие в состав пакета Microsoft 365, перестанут быть совместимыми с устаревшими браузерами Internet Explorer 11 (IE11) и Edge без движка Chrome. Их поддержка Office 365, OneDrive, Outlook и другими онлайн-сервисами будет окончательно прекращена 17 августа 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом веб-версия коммуникационного инструмента Microsoft Teams перестанет поддерживать IE11 уже с 30 ноября 2020-го. А старую версию браузера Edge, в основе которой лежат собственные технологии Microsoft, должны отправить на пенсию 9 марта 2021 года, после чего она перестанет получать обновления безопасности.

Вместе с этим в Microsoft пока не торопятся полностью избавляться от IE11. Режим совместимости в Edge, который позволяет просматривать старые сайты, специально созданные для Internet Explorer, будет сохранен до тех пор, пока поддержка IE11 для Windows 10 не будет полностью прекращена.

В марте этого года Edge вышел на место второго самого популярного браузера в мире для десктопов. Аналитики NetMarketShare оценили его рыночную долю в 7,59%. В борьбе за "серебро" просмотрщик Microsoft обошел Mozilla Firefox, набравшего 7,19%.

Неоспоримым лидером на рынке остается Google Chrome с 68,50%. Четвертая строчка (5,87%) - у устаревшего Internet Explorer, давно имеющего репутацию "браузера для скачивания других браузеров".