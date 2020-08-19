Названы замедляющие работу смартфона приложения

Чтобы телефон не "тормозил", следует удалить приложения, занимающие много места в хранилище и работающие в фоновом режиме. Это относится и к виджетам, расположенным на рабочем столе смартфона. Об этом в интервью с агентством "Прайм" рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, медленно работают, как правило, старые смартфоны на платформах Android и iOS. Однако "тормозить" могут и современные бюджетные гаджеты, оснащенные облегченной системой Android Go. Чтобы ускорить работу таких смартфонов, следует избавиться от "тяжелых" приложений, например, Facebook и YouTube. По словам эксперта, многие из таких программ имеют облегченные аналоги для Android: Facebook lite, Google Maps Go и другие. Кроме того, можно заходить на эти сервисы через сайт.

Кроме того, в интерфейсе системы следует ограничить использование графических эффектов и анимации, а также отключить фоновое обновление контента. На устройствах iPhone это можно сделать в разделе настроек "Батарея", а на устройствах на платформе Android придется поэкспериментировать с режимом разработчика, уточнил Гриценко.

"Если ваш телефон работает медленно, лучшим решением по избавлению от "тормозов" является покупка любого современного смартфона, не относящегося к классу сверхбюджетных решений", - подытожил специалист.