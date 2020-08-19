В США представили конкурента Tesla

В Калифорнии представили электрический кроссовер MX-05, который называют главным конкурентом Tesla. Об этом сообщает Car Buzz, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Новинку разработал стартап Mullen Technologies. Кроссовер получил электробатарею мощностью в 150 кВт, зарядка которой займет до 35 минут.

Разработчики утверждают, что MX-05 может проехать на одной зарядке до 1030 км. Для этого авто должно двигаться на ровном покрытии со скоростью 88,5 км. При скорости в 120 км в час новинка проедет до 885 км.

Электрокар называют конкурентом Tesla, поскольку Model Y Long Range проезжает только 508 километров на одном заряде.

В серийное производство стартап Mullen Technologies планируется на 2022 год.