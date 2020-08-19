Стоимость Apple превысила два триллиона долларов

В ходе торгов в среду, 19 августа, капитализация корпорации Apple превысила два триллиона долларов. Ни одна американская компании ранее не оценивалась так высоко, сообщает Reuters.

Стоимость акции Apple поднялась на 1,4 процента до 468,63 доллара. Инвесторы оценили тот факт, что пользователи Apple продолжили покупать ее продукцию даже во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и при закрытии торговых точек. При этом доходы Apple в июне выросли по всем категориям и во всех географических регионах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящее время капитализация главных технологических корпораций США (Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet) превысила шесть триллионов долларов.