Названа дата возрождения смартфонов BlackBerry

В следующем году состоится релиз первого за долгое время смартфона под брендом BlackBerry. Новинка получит операционную систему Android и физическую QWERTY-клавиатуру, которая некогда сделала "ежевичную" марку знаковой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, выход BlackBerry 5G намечен на первую половину 2021 года. Правда, выпускать устройства будет не одноименная канадская фирма, сделавшая BlackBerry стандартом для корпоративного сектора в 2000-х, а техасский стартап OnwardMobility.

Диагональ экрана и другие спецификации BlackBerry 5G не раскрываются. Как рассказал The Register Питер Франклин, аппарат будет обладать "первоклассной камерой" и "конкурентоспособной ценой". Производить его будет FIH Mobile - "дочка" тайваньского промышленного гиганта Foxconn, собирающего продукцию для Apple, Microsoft, Sony, Xiaomi и других компаний.

Некогда BlackBerry (прежнее название - Research in Motion) была одним из крупнейших производителей смартфонов, а её продукция пользовалась высоким спросом в США. Доходы компании резко пошли на спад после того, как на рынок пришли айфоны и Android-смартфоны. В 2009 году BlackBerry контролировала пятую часть телефонного рынка, уступая только Nokia, а уже в 2012-м - менее 5%.

В 2016 году доля BlackBerrу официально упала до нуля: из 432 миллионов смартфонов, проданных в IV-м квартале, только 207 900 пришлись на "ежевичные" устройства. В том же году BlackBerry перестала самостоятельно проектировать и выпускать смартфоны. Фирма лицензировала свой бренд китайцам из TCL, а сама сосредоточила усилия на разработке программного обеспечения, преимущественно связанного с бизнесом, IT-услугах и решениях для безопасности. Лицензия TCL на выпуск BlackBerry-устройств истекает 31 августа этого года.