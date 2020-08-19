Instagram позволил искать аккаунты по QR-кодам

Компания Instagram объявила о глобальном запуске функции, которая позволяет быстро открыть любой профиль с помощью QR-кода. Вместо того чтобы вводить название аккаунта вручную, пользователи могут запустить любое приложение камеры и считать маркировку оттуда, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первой новой возможность стала доступна в Японии в прошлом году, пишет The Verge. Суть её в том, чтобы владельцы бизнеса могли распечатать свой двумерный штрих-код, разместить его на вывеске, дверях или упаковке, а пользователи - отсканировать QR-код и перейти на учетную запись бренда в Instagram, ознакомиться с графиком работы, купить товары или просто подписаться на страницу.

Сгенерировать собственный QR-код можно в настройках приложения. Затем его можно будет считать в любом стороннем приложении камеры, поддерживающем такую возможность.

Схожая функция - Nametags - была на сервисе и ранее, однако сканировать QR-коды можно было только через камеру в Instagram. Сейчас Nametags полностью отключена.

Внутренняя система QR-кодов имеется во многих приложениях, включая Twitter, Facebook, Snapchat и Spotify. В июле мессенджер WhatsApp, которым также владеет Facebook, реализовал возможность быстро добавлять новых знакомых в список контактов с помощью QR-кодов.